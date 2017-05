Brixen im Thale: Haus nach Brand unbewohnbar

Am Salvenberg in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) hat am Mittwochnachmittag ein Einfamilienhaus gebrannt. Das Feuer brach in der Garage aus, verletzt wurde niemand. Das Haus der vierköpfigen Familie ist jedoch unbewohnbar.

Das Feuer brach kurz nach 16.00 Uhr in der Garage des Einfamilienhauses in Brixen im Thale aus. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Drei Feuerwehren rückten mit 80 Mann aus, um den Brand zu löschen.

ZOOM.Tirol

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Das Haus der vierköpfigen Familie ist nach dem Feuer allerdings unbewohnbar.

ZOOM.Tirol

Zur möglichen Brandursache gibt es vorerst noch keine Angaben. Die Brandermittler suchten noch am Mittwoch nach Ursache für den Brand.