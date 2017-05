Medizin-Uni erhält heute neuen Rektor

Der Uni-Rat wählt am Mittwoch die neue Rektorin bzw. den neuen Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck. Im Vorfeld änderte des zweite Entscheidungsgremium, der Senat, den ursprünglichen Dreier-Vorschlag.

Gleich zwei der drei ursprünglich von einer Findungskommission vorausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten wurden durch andere Bewerber ersetzt: Helga Fritsch, die amtierende Rektorin und Georg Schett, Wissenschafter und Arzt in Erlangen - mehr dazu in Med-Uni: Fritsch nicht mehr im Dreiervorschlag.

Uni-Rat entscheidet aus Dreier-Vorschlag

Am Mittwoch stehen in dem vom Senat abgeänderten Dreiervorschlag eine Frau und zwei Männer zur Auswahl: Die 67-jährige Margarethe Hochleitner, Direktorin des Frauengesundheitszentrums in Innsbruck, der 64-jährige Wolfgang Fleischhacker, Direktor der Innsbrucker Klinik für Biologische Psychiatrie sowie der 56-jährige Arno Helmberg, interimistischer Direktor der Sektion Molekulare Pathophysiologie an der Medizin-Uni Innsbruck. Der Uni-Rat entscheidet am Mittwoch und informiert dann den Senat und in weiterer Folge die Öffentlichkeit.

2.800 Studenten sind an der Medizinischen Universität inskribiert, 1.800 Mitarbeiter haben dort ihren Arbeitsplatz.