Girls` Day: Mädchen lernen andere Berufe kennen

Beinahe die Hälfte der Mädchen entscheidet sich für den Beruf als Frisörin, Verkäuferin oder Sekretärin. Am 16. Girls` Day können Mädchen am Donnerstag in frauen-untypische Berufe wie Lokführerin oder Soldatin hineinschnuppern.

Tirolweit besuchen am Donnerstag 559 Mädchen aus 34 Schulen insgesamt 59 Unternehmen und lernen auf diese Weise Berufe kennen, die normalerweise meist Buben ergreifen. Dabei geht es um Berufe in den Bereichen „Bau und Architektur“, „Chemie, Rohstoffe und Umwelt“, „Elektrotechnik und Elektronik“, „Informationstechnologie und Anlagenbau“ und „Maschinen, KFZ und Metall“.

ORF

Dass Jobs in diesen Bereichen auch für Mädchen interessant sein können, will der Girl’s Day zeigen und zugleich für die jungen Damen erfahrbar machen.

Bisher fast 8.3000 Teilnehmerinnen

Nach dem Girl’s Day im letzten Jahr erkundigte sich ein Drittel der Teilnehmerinnen bei den Betrieben wegen eines Praktikums oder Ausbildungsplatzes. Seit dem Beginn des Projekts im Jahr 2002 nahmen fast 8.300 Schülerinnen am Girls` Day in Tirol teil. In diesem Jahr nehmen Schülerinnen der Klassen von Landeck bis Lienz der 7. Schulstufe AHS und NMS, der 9. Schulstufe von Sonderschulen und der 11. Schulstufe AHS teil.

Bundesheer

Es gibt übrigens auch einen Boys` Day, wo wiederum den Buben männeruntypische Berufe im Bildungs- oder Pflegebereich vorgestellt werden.