Mädchen belästigt, attackiert und verletzt

Die Tiroler Polizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der Samstagabend in Innsbruck zwei minderjährige Mädchen unsittlich berührt und ihnen leichte Kratzverletzungen zugefügt haben soll. Ein Verfolger wurde vom Mann geohrfeigt.

Der Übergriff habe sich nach Angaben der elf und zwölf Jahre alten Mädchen gegen 20.00 Uhr am Gehsteig der an der Sill entlang führenden Kärntner Straße zugetragen, so die Polizei. Der Angreifer umklammerte die 12-Jährige von hinten und berührte sie im Brustbereich. Als ihr die 11-Jährige zu Hilfe kommen wollte, packte sie der Mann und warf sie zu Boden. Danach berührte er auch sie unsittlich im Gesäß-und Brustbereich.

Die Mädchen taten laut Polizei das Richtige, indem sie laut schrien und damit andere auf sich aufmerksam machten. Der Unbekannte flüchtete. Ein 14 Jahre alter Bekannter der Mädchen verfolgte den Mann, gab allerdings auf, nachdem er von ihm geohrfeigt wurde.

Hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter, der einen Hund mitgeführt haben soll, blieb vorerst ohne Erfolg. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann hatte laut Beschreibung der Opfer eine dunkle Hautfarbe, ist von dünner Statur und hat kurz geschorene Haare.