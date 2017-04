Abgestürzte Jungrinder mit Heli geborgen

Eine aufwendige Bergeaktion lösten am Samstag sechs Jungrinder im Zillertal aus. Sie kamen von ihrer Weide ab in unwegsames Gelände und stürzten schließlich in eine Schlucht. Vier Rinder überlebten den Absturz.

Rund 50 Meter stürzten die sechs Tiere über steiles felsdurchsetztes Gelände in das Bachbett des Afeldbaches bei Hippach. Ihr Besitzer entdeckte sie dort gegen 11.20 Uhr. Er alarmierte die Hilfskräfte, denen es allerdings auf Grund des steilen Geländes nicht möglich war die Tiere zu bergen. Deshalb wurde ein Hubschrauber angefordert.

Zoom.Tirol

Ein Tier erlitt bei dem Absturz so schwere Verletzungen, dass es von einem Tierarzt noch an der Absturzstelle eingeschläfert werden musste. Ein weiteres Tier verendete während der Bergung. Vier weitere Rinder konnten lebend geborgen werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Laimach sowie die Bergrettung Zell am Ziller.