Völs stimmt gegen Ausbau des Rangger Köpfls

Der Gemeinderat von Völs hat sich am Donnerstag gegen eine finanzielle Beteiligung beim Ausbau des Rangger Köpfls ausgesprochen. Damit sprach sich nach Zirl die zweite große Gemeinde gegen die Erneuerung des Lifts aus.

Die Betreiber, die Bergbahnen Oberperfuss, wollen mit den 4,4 Millionen Euro nicht nur eine neue Gondel-Bahn bauen, sondern den Hausberg auch zu einem ganzjährigen Ausflugsberg für Familien umgestalten. Rund ein Fünftel der Kosten müssten die Nachbargemeinden wie Zirl, Inzing, Völs und Kematen finanzieren - gestaffelt nach Einwohnerzahl und Entfernung vom Skigebiet.

Klare Mehrheit gegen finanzielle Beteiligung

16 Gemeinderäte in Völs stimmten gegen eine finanzielle Beteiligung bei dem Projekt, nur drei stimmten dafür. Begründet wurde das negative Ergebnis laut Gemeinderat Franz Köfel damit, dass Völs in nächster Zeit selbst große Investitionen etwa in den Zubau beim Seniorenheim oder dem Kindergarten tätigen müsse.

Nach zweitem Nein ist Ausbau fraglich

Nach dem „Nein“ von Zirl und Völs ist fraglich, ob der Ausbau am Rangger Köpfl zustande kommt. Kematen und auch die Gemeinde Inzing hatten sich zwar im März für eine Beteiligung beim Ausbau des Rangger Köpfls ausgesprochen - mehr dazu in: Ranggerköpfl: Inzing stimmt für Finanzspritze. Inzing hatte eine Beteiligung aber nur unter der Bedingung erteilt, dass auch die anderen Nachbargemeinden mitziehen. Somit ist also fraglich, ob ein Ausbau zustande kommt.

