Kössen: Unbekannte beschädigten Autos

Eine ganze Reihe geparkter Autos haben unbekannte Täter in der Nacht auf Montag in Kössen beschädigt. Der Vandalenakt dürfte in Zusammenhang mit einem Jungbauernball in derselben Nacht stehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Autos aus den verschiedensten Bezirken und auch aus dem Ausland waren laut Polizei in der Nacht auf den Ostermontag auf einem Parkplatz in Kössen abgestellt. Der Parkplatz war direkt vor einem großen Festzelt, in dem der Jungbauernball stattfand. Bisher unbekannte Täter rissen bei sieben Autos die Außenspiegel herunter und schlugen die Rücklichter ein.

Polizei

Die Polizei geht davon aus, dass der Vandalenakt zwischen 18:30 Uhr und 5:30 Uhr früh stattgefunden hat. Die Täter sind bislang unklar. Auch die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt, sie dürfte aber beträchtlich sein. Die Polizei in Kössen ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.