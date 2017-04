Illegale Mülldeponie am Patscherkofel

Eine Ansammlung von Müll stoppt derzeit die Baustelle am Innsbrucker Hausberg Patscherkofel. Bei Grabungsarbeiten zur neuen Bergstation sind die Bauarbeiter auf den Unrat gestoßen, der nun untersucht werden muss.

Beim Ausheben der Baugrube für die neue Bergstation stießen die Bagger auf rund 60 Kubikmeter Müll, vorwiegend Abfälle aus dem Gastrobereich, berichtet Thomas Scheiber, Geschäftsführer der Patscherkofel-Betriebs-GmbH.

ORF

Genaue Untersuchung des Mülls angeordnet

Diese Müllansammlung werde nun den Behörden gemeldet. Die ökologische Bauaufsicht wird dann Wasser und Boden untersuchen, erst dann kann wieder grünes Licht für die Fortführung der Bauarbeiten gegeben werden. Außerdem wird der Müll genauer untersucht werden.

ORF

Anhand vom Ablaufdatum auf den Nudelverpackungen und Dosen will man versuchen, den Müll zuzuordnen. Bereits 2012 habe man rund 300 Kubikmeter Gastromüll in der Nähe der derzeitigen Aushubstelle gefunden, so Scheiber.

