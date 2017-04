Baggerfahrer bei Absturz verletzt

Ein 49-Jähriger Mann ist Mittwochvormittag in Finkenberg im Zillertal bei einem Absturz mit seinem Bagger verletzt worden. Beim Absturz überschlug sich das Fahrzeug, der Baggerfahrer musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Laut Polizei war der Mann damit beschäftigt, landwirtschaftliche Fahrwege zu verbessern. Als er auf einer 60 Grad steilen Bergwiese einen Zufahrtsweg verbreitern wollte, brach der trockene Untergrund weg und der Bagger stürzte, sich überschlagend, rund 50 Meter ab.

Zoom.Tirol

Die Baggerschaufel verkeilte sich in relativ steilem Gelände in der Erde, sodass das Fahrzeug kopfüber zum Stillstand kam. Der Tiroler fiel schließlich aus dem Bagger. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.