40 Hinweise nach Phantombild-Veröffentlichung

Rund 40 Hinweise hat die Polizei nach der Veröffentlichung des Phantombildes in den Fällen der getöteten 20-jährigen Lucile in Kufstein und der 27-jährigen Carolin in Deutschland erhalten. Vorerst jedoch ohne heißer Spur, sagte LKA-Chef Walter Pupp.

„Wir arbeiten sie jetzt nach und nach ab“, erklärte Walter Pupp am Freitag. Auch bei den deutschen Ermittlern seien zahlreiche Hinweise eingegangen. Die deutschen Beamten waren es auch, die das Phantombild des möglichen Täters auf Grundlage von „Wahrnehmungen“ einer Zeugin im Zusammenhang mit der getöteten Joggerin am vergangenen Mittwoch veröffentlicht hatten. Der etwa 50 bis 55 Jahre alte und 1,75 bis 1,80 Meter große Mann sei am Tag des Verschwindens der jungen Frau in der Nähe des Tatorts gesehen worden.

Polizei

Keine Parallelen zu getöteter Studentin

Auch etwaige Überschneidungen zu dem Fall der gewaltsam zu Tode gekommenen, 19-jährigen Grazer Studentin Ulrike R., deren Leiche am 10. August 1998 am Ufer der Rienz bei Ehrenburg im Pustertal in Südtirol entdeckt worden war, habe man überprüft, so Pupp. Es gebe aber keine Parallelen, die derzeit einen Zusammenhang nahe legten. Dafür habe man etwa den Akt der steirischen Ermittler angefordert und überprüft.

Die Steirerin war auf dem Heimweg von der „Street Parade“ in Zürich erschlagen worden. Im Jahr 2012 war es schließlich Forensik-Experten der Universität Innsbruck gelungen, an der Kleidung der jungen Frau eine DNA-Spur des Täters zu isolieren - mehr dazu in Eventuell neue Spur im Reistenhofer-Mord (steiermark.ORF.at, 7.2.2012). Und diese hätte bei der Abgleichung der DNA aus dem Fall der französischen Studentin mit der Datenbank einen Treffer liefern müssen.

Polizei

19-jährige Französin mit Eisenstange erschlagen

Die Leiche der Französin, die aus der Gegend von Lyon stammte und im Rahmen eines Auslandssemesters in Kufstein studiert hatte, war am 12. Jänner 2014 von Polizisten am Ufer des Inns entdeckt worden. Todesursache waren laut Obduktion heftige Schläge auf den Kopf. Taucher fanden schließlich die Tatwaffe im Inn, eine Eisenstange - mehr dazu in Tatwaffe nach Mord an Lucile gefunden.

Die 27-jährige Carolin aus Endingen in Deutschland war am 10. November 2016, vier Tage nach ihrem Verschwinden, tot in einem Waldstück nahe ihres Wohnorts gefunden worden. Sie war vergewaltigt und umgebracht worden.