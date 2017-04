Rekordzahlen für Felbertauernstraße AG

Die Felbertauernstraße AG kann für 2016 ein Rekordergebnis verbuchen. So viele Fahrzeuge wie im letzten Jahr sind in der 50-jährigen Geschichte der Osttiroler Straßenverbindung noch nie unterwegs gewesen.

Mehr als 1,4 Millionen Fahrzeuge waren 2016 über den Felbertauern unterwegs. Das sind 111.640 Fahrzeuge mehr als 2015 und ein Plus von 9,3 Prozent. Für die Aktiengesellschaft bedeutet das Mehreinnahmen von rund 1,5 Millionen Euro.

Urlauber vermehrt Richtung Italien unterwegs

Karl Popeller, Geschäftsführer der Felbertauernstraße AG, ortet für die Zunahme des Verkehrs vor allem drei Gründe. Die Urlauberströme hätten sich merkbar verändert. Vor allem deutsche Urlauber suchten im Vorjahr sichere Reiseziele an der Adria. Um die stark befahrene Tauernautobahn und den Brenner zu umfahren, habe man lieber den Weg über Osttirol gewählt.

ORF

Außerdem sei der Felbertauern mit seiner neuen Trassenführung für einige so interessant zu erkunden, dass sie diesen Weg als zusätzlichen Ausflug betrachten, so Popeller. 2013 musste nach einem gewaltigen Bergsturz eine neue Route über den Felbertauern angedacht werden - mehr dazu in - Festakt zur Eröffnung der Felbertauernstraße. Zudem habe die Werbekampagne 2016 gegriffen, meinte der Geschäftsführer.