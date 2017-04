Native Speaker im öffentlichen Kindergarten

Wattens und Neustift sind die einzigen zwei Gemeinden in Tirol, die Englisch im öffentlichen Kindergarten anbieten. Sie beschäftigen Native Speaker - Personen mit Englisch als Muttersprache - die regelmäßig in den Kindergarten kommen.

Im bundesweiten Bildungsrahmenplan ist Englisch im Kindergarten nicht vorgesehen. Viele Gemeindekindergärten in Tirol bauen Englisch zwar spielerisch, zum Beispiel mit Liedern, ein. Die Gemeinden Wattens und Neustift haben sich für einen professionelleren Weg entschieden. Sie beschäftigen sogenannte Native Speaker in den Gemeindekindergärten.

ORF

Startvorteil für Schule und Beruf

Wattens war vor sechs Jahren Vorreiter. Hier ist Nicole Kromoser aus Südafrika mittlerweile eine von drei Native Speaker, die die Gemeinde in den Kindergärten einsetzt. Sie spricht, singt und spielt mit den Kindern nur auf Englisch. Mit Themen aus dem täglichen Leben wie Wetter, Essen oder Farben lernen die Kinder die wichtigsten Vokabeln. Was die Kinder in diesem Alter noch spielerisch und mit viel Spaß aufnehmen, ist ein großer Startvorteil für die Schule und das spätere Berufsleben. Gerade in einem Industrieort wie Wattens sei die zweisprachige Ausbildung wichtig, sagte Bürgermeister Thomas Oberbeirsteiner im ORF Interview.

ORF

Auch in der Tourismusgemeinde Neustift wird seit vier Jahren im Kindergarten Englisch gesprochen. Hier freuen sich die Kinder auf die drei Vormittage mit Amanda Thackeray. Die gebürtige Australierin ist in England aufgewachsen und dank der Liebe im Stubaital hängen geblieben. Die Kinder seien sehr neugierig und wissbegierig, sagte Amanda Thackeray, sie staune immer wieder, wie schnell die Kinder in diesem Alter lernen.

Laura und Zoe aus dem Kindergarten Neustift erzählen über ihre Lieblingstiere und zeigen, wieviel sie innerhalb kürzester Zeit gelernt haben.

Projekt auf Schule ausgedehnt

Die Gemeinde Neustift finanziert das Projekt allein und sieht die Kosten in der Höhe von 8.000 Euro als gute Investition in die Zukunft, erklärte Bürgermeister Peter Schönherr. Die Gemeinde Wattens teilt sich die Kosten für das Projekt mit der Firma Swarovski und dem Land Tirol. Da sich der Englischunterricht im Kindergarten sehr bewährt, haben beide Gemeinden das Projekt bereits auf die Schule ausgedehnt. Neustift setzt Native Speaker seit diesem Schuljahr auch in der Volksschule und Wattens sogar in der Neuen Mittelschule ein.

Ines Schwaninger, tirol.ORF.at