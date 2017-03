Achensee: Wanderer tödlich abgestürzt

Ein Einheimischer ist auf der Seekarlspitze in Eben am Achensee tödlich verunglückt. Der Mann dürfte 350 Meter über eine Felswand abgestürzt sein. Der Unfall ereignete sich vermutlich am Dienstag, gefunden wurde der Mann erst am Donnerstag.

Ein deutsches Ehepaar fand am Donnerstag bei einer Skitour eine Skitourenausrüstung. Im Rucksack befand sich ein Ausweis, daraufhin alarmierten die Deutschen die Einsatzkräfte. Ein angeforderter Suchhubschrauber ortete Spuren, Stunden später fanden Alpinpolizisten die Leiche eines 55-jährigen Tirolers unterhalb der Seekarlspitze am Fuße einer senkrechten Felswand. Der Mann dürfte sofort tot gewesen sein.

ORF/H. Gogl

Unfallursache unklar

Der Einheimische war am Dienstag von Bergbahnmitarbeitern auf dem Weg nach oben auf die Seekarlspitze beobachtet worden. Der Mann lebte allein in Schlitters im Zillertal, er war nicht als abgängig gemeldet. Wie es zu dem Absturz gekommen ist, ist noch unklar. Der Mann dürfte im Gipfelbereich zu weit nördlich gegangen und daraufhin abgestürzt sein, heißt es von der Polizei.