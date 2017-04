Escape Room: Rätsellösen im verriegelten Raum

Sie lassen sich freiwillig einsperren und müssen binnen einer Stunde einen Schatz oder einfach nur den Ausgang finden: Besucher von sogenannten Escape-Rooms (Fluchträumen). Der Trend aus den USA hat in Tirol Fuß gefasst und eignet sich u.a. zur Teambildung.

Schauplatz ist ein Raum, in diesem Fall einem italienischen Restaurant nachempfunden. Das Restaurant gehört der Mafia und irgendwo ist ein Schatz versteckt. Den Spielern bleibt nun eine Stunde Zeit, den Schatz zu suchen, denn dann kommen die Gangster zurück - so der Spielplan.

ORF

Nach mehreren Rätseln kommt die Lösung

„Man hat davor keine Ahnung, wie es drinnen ausschaut und weiß auch nur ungefähr, was man machen muss. Dann fängt man an zu suchen, findet etwas, kombiniert hoffentlich richtig und geht weiter zum nächsten Rätsel. So entwickelt sich das dann und führt zur Lösung, so Martin Schlechter, Geschäftsführer von PerplexxX, einem Escape Room in Schwaz.

ORF

Spielleiter kann aus dem Nebenraum Tipps geben

Der Escape Room müsse so geschaffen sein, dass die Rätsel in einer Stunde zu lösen sind. Bei den Rätseln selbst mache es die ausgewogene Mischung, für jeden Spielertyp muss etwas dabei sein, so Schlechter. Er hat sich alle Rätsel selbst ausgedacht. Rund ein halbes Jahr hat er an dem Raum getüftelt und die Geschichte drumherum gebastelt. Der Raum wird mit Kameras und Mikrofonen überwacht, die Spieler sind also nie allein. Wenn es irgendwo sichtbar hakt, kann der Spielleiter aus dem Nebenraum Tipps geben.

ORF

Escape Rooms erleben derzeit weltweit einen regelrechten Boom. In Tirol gibt es neben Schwaz auch welche in Ellmau, Hall und Innsbruck. Für die Spieler habe die spezielle Situation einen besonderen Reiz, sagt Schlechter: "Wenn ein Raum gut gemacht ist, kommen die Spieler in einen Flow-Zustand. Man vergisst alles rundherum. Und man hat mehrere kleine und am Schluss ein großes Erfolgserlebnis.“

