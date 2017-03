Kurzzeitige Sperre der Brennerautobahn

Nach dem Brand eines Autotransporters war Montagabend die Brennerautobahn kurzzeitig für die Löscharbeiten in beiden Fahrtrichtungen zwischen Matrei und Nösslach gesperrt. Verletzt wurde niemand.

Der Brand des Autotransporters auf der A13 ist kurz nach 17 Uhr ausgebrochen. Das Fahrzeug war in Richtung Süden unterwegs.

zeitungsfoto.at

Für die Löscharbeiten musste die Autobahn in diesem Bereich für etwa eine halbe Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Autos wurden über die B182 umgeleitet. Lkws mussten die Dauer der Sperre abwarten. Gegen 18 Uhr konnte die Straße wieder in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr freigegeben werden.

zeitungsfoto.at

Der Lenker konnte das Schwerfahrzeug noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

zeitungsfoto.at

Zur möglichen Brandursache gibt es bisher keine Angaben.