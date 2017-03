Mordverdacht: Polizei sucht Zeugen

Im Fall des möglichen Mordes an einer 26-jährigen Wörglerin sucht die Polizei nun Zeugen, die am Abend des 2. Februar ein schwarzes Taxifahrzeug mit Kitzbüheler Kennzeichen gesehen haben. Das Auto gehört dem kürzlich verhafteten Verwandten der Frau.

Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise im Fall der seit Anfang Februar vermissten 26-jährigen Wörglerin. Wer hat am 2. Februar in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr dieses schwarze Taxi im Bereich Langkampfen, Niederndorf, Breitenbach oder Brixlegg im Bezirk Kufstein gesehen? Das Fahrzeug gehört einem Verwandten der vermissten Frau, der vor zehn Tagen verhaftet wurde - mehr dazu in Vermisste 26-Jährige: Verwandter in U-Haft.

Polizei

Die Polizei bittet, zweckdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt oder an jede andere Sicherheitsdienststelle zu richten.

Verwandter in U-Haft

Die junge Frau ist seit 2. Februar spurlos verschwunden. Zu Beginn hielt es die Polizei noch für möglich, dass sich die zweifache Mutter abgesetzt hat. Mit der Zeit ergaben die Ermittlungen aber, dass ein Verwandter mit dem Verschwinden zu tun haben könnte.

Polizei

Link: