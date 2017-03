Nazi-Gründe: Handl fordert volle Aufarbeitung

Der Speckerzeuger Handl hat die Aufarbeitung rund um die Haiminger Gründe abgeschlossen, so das Unternehmen am Mittwoch. Die Gründe, die vorher der TIWAG gehörten, seien Bauern von den Nazis abgepresst worden. Jetzt sei die TIWAG am Zug, so Handl.

Es geht um die „Beinkorbwiesen“ in Haiming. Diese 200.000 Quadratmeter Grund bekam die Tiroler Energiegesellschaft TIWAG vor Jahren von einer Vorgängergesellschaft übereignet. Es ist ein geschichtlich belasteter Boden. Auch dem Boden befand sich auch ein Zwangsarbeiter- und Kriegsgefangenenlager der Nazis.

Erben ehemaliger Grundbesitzer fordern Flächen zurück, da die Gründe unter Nazi-Druck abgepresst worden seien - mehr dazu in Bauern fordern von TIWAG-Grundstücke zurück. Rund die Hälfte des Areals erwarb die Speckfirma Handl 2016.

Firmenchef Karl Christian Handl Die Firma Handl investierte 250.000 Euro für Abbruch- und Demontagearbeiten. Die Ausgrabungen kosteten 50.000 Euro. Nun seien das Land, die TIWAG und Bundesdenkmal am Zug.

Aufarbeitung der Geschichte mit Bundesdenkmalamt

Aufgrund mittlerweile internationaler Medienberichte ist die Causa nicht nur für die TIWAG sondern auch für die Firma Handl eine unangenehme Sache. Deshalb ging man daran, die Geschichte des Areals zusammen mit dem Bundesdenkmalamt aufzuarbeiten. Dabei wurde eine Reihe von Überresten dokumentiert. Fundamente eines bislang rätselhaften Baus mit einem massiven Keller wurden als Schulgebäude identifiziert. Der Keller könnte künftig auch für die historische Dokumentation genutzt werden.

Mini-Dokumentationszentrum Der ausgegrabene Keller biete sich als Mini-Dokumentationszentrum an. Dort könnte man Fundstücke oder Bilder Schülern und damit die Geschichte in dieser Region zeigen.

Die Firma Handl betonte am Mittwoch nochmals, dass das ehemalige Nazi-Arbeitslager nicht auf dem Areal war, auf dem die neue Speckproduktion errichtet werden soll.

ORF

TIWAG will Archive für Aufarbeitung öffnen

Unabhängig kündigte TIWAG-Vorstandsvorsitzender Erich Entstrasser an, die Nazi-Vergangenheit des Landesenergieversorgers historisch aufarbeiten zu lassen. Dafür würden die TIWAG-Archive geöffnet. Allerdings wolle man das nicht im zeitliche Zusammenhang mit dem laufenden Verfahren der Erben in Haiming tun.