Heizen mit Fernwärme immer beliebter

Heizen mit Fernwärme ist auch in Tirol auf dem Vormarsch. Fast 50.000 Hauptwohnsitze hängen mittlerweile an einem Fernwärme-Netz. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor ein paar Jahren.

Trotz eines Rückgangs wird in Tirol fast immer noch ein Drittel der Hauptwohnsitze mit Öl geheizt. Vor acht Jahren hatte allerdings noch die Hälfte der Wohnungen eine Ölheizung.

Dafür sind nun andere Energieträger beim Heizen auf dem Vormarsch. Vor allem die Fernwärme legte in Tirol in den vergangenen Jahren deutlich zu. Im Winter 2003/2004 wurden gut 30.000 Wohnungen mit Fernwärme geheizt. Inzwischen sind es fast 20.000 mehr.

APA/dpa

Solarenergie, Wärmepumpen und Erdgas

Die Tiroler setzen auch verstärkt auf Solarenergie und Wärmepumpen, auch Erdgas ist inzwischen stärker verbreitet.

Insgesamt ging der Heizaufwand pro Quadratmeter in den vergangenen Jahren in Österreich zurück. Das hat laut Statistik Austria allerdings in erster Linie mit den wärmeren Wintern zu tun.

Brandgefahr durch falsches Heizen

Immer wieder führen Fehler beim Einheizen zu Kaminbränden. Kaminkehrer erkennen im Haus am Kamin und an den Öfen, ob richtig oder falsch geheizt wurde - mehr dazu in Kaminbrände durch falsches Heizen.