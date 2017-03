Tödliche Explosion Stams: Ursache geklärt

Nach einer Explosion in Stams, bei der zwei Menschen ums Leben gekommen sind, sind die Ermittlungen abgeschlossen. Diese haben ergeben, dass es sich bei dem Unfall um keine Explosion im klassischen Sinn gehandelt hatte.

Die Explosion in der KFZ-Werkstatt wurde zwar durch ein Schweißgerät ausgelöst, Gas oder andere explosive Substanzen explodierten aber laut Polizei nicht. Sowohl Ermittler als auch ein Sachverständiger kamen nach Auswertung der Spurenlage zum Schluss, dass eine Reifenexplosion den tödlichen Arbeitsunfall verursacht hat - mehr dazu in Zwei Tote bei Explosion in Stams.

Überdruck ließ Felge aus Reifen schleudern

Die beiden Männer waren offenbar damit beschäftigt, einen Lkw-Reifen auf eine undichte Stelle an der Felge zu überprüfen. Dazu wurde der Reifen offenbar mit Überdruck befüllt. Beim Schweißen des Lecks dürfte der Druck laut Polizei zusätzlich erhöht worden sein, bis schließlich die Felge aus dem Reifen senkrecht empor geschleudert wurde. Die beiden Männer, die sich über den Reifen gebeugt haben dürften, wurden dabei von der Felge getroffen und auf der Stelle getötet.