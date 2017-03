Baby schluckt Kokain - Eltern werden angeklagt

Anfang Februar hat ein zehn Monate alter Bub Kokain seines Vaters geschluckt. Das Kokain soll dem Vater bei einem Besuch bei der Mutter aus der Hosentasche gefallen sein. Beide Eltern müssen sich Mitte April vor Gericht verantworten.

Die Mutter des zehn Monate alten Kindes hatte Anfang Februar die Rettungskräfte alarmiert, weil ihr Sohn unter schweren Krämpfen litt. Der Zustand des Buben war so ernst, dass der Notarzt seine Einlieferung in die Innsbrucker Klinik veranlasste. Dort ergab ein Test, dass der zehn Monate alte Bub Kokain im Blut hatte - mehr dazu in Baby schluckte Kokain des Vaters.

Vorwurf: Obsorge vernachlässigt

Die Staatsanwaltschaft brachte gegen die Eltern des Buben Strafantrag wegen Vernachlässigung der Obsorge ein. Dem Vater wird vorgeworfen, dass er anlässlich eines Besuches bei der Mutter so sorglos mit Kokain umgegangen ist, dass es aus seinem Hosensack gefallen ist.

Da auch die Mutter zu wenig auf das Kind aufpasste, konnte es das Suchtgift in den Mund nehmen und eine unbekannte Menge davon schlucken, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Die Verhandlung soll am 11. April stattfinden.