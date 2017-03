Türkisches Konzert unter Extremismusverdacht

In Innsbruck findet am Wochenende ein Konzert einer türkischen Musikgruppe statt, die den extremistischen „Grauen Wölfen“ nahe steht. Aufgrund der umstrittenen Wahlwerbung Erdogans stehen derartige Veranstaltungen unter Wahlkampf- bzw. Extremismusverdacht.

Laut Innenminsteriumssprecher Karl-Heinz Grundböck liegt die Entscheidung über die Durchführung der Veranstaltung bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden. „Im Lichte der aktuellen Diskussion“ um türkische Wahlkampfauftritte werden Polizei und Verfassungsschutz die Veranstaltungen aber „aufmerksam beobachten“, sagte Grundböck. Wahlkampfveranstaltungen fallen dagegen unter das Versammlungsrecht, das in die Zuständigkeit des Bundes falle. Versammlungen müssten nicht angemeldet werden, könnten aber untersagt oder aufgelöst werden, erläuterte Grundböck.

ORF.at/Julia Hammerle

Auch im Salzburger Ort Henndorf soll am Wochenende ein ähnliche Veranstaltung stattfinden - mehr dazu in Extremismusverdacht gegen türkisches Konzert. Organisatorin der Veranstaltungen ist die „Avusturya Türk Federasyon“. Sie ist der Dachverband der als faschistisch eingestuften „Grauen Wölfe“ in Österreich, dem rund 25 Einzelvereine angehören.

Stadt kündigt Stellungnahme an

Michael Bielowski, Geschäftsführer der Olympiaworld, sagte gegenüber der APA, dass das Konzert am Samstag in der Innsbrucker Olympiahalle angemeldet sei. Der notwendige Veranstaltungsbescheid stehe jedoch noch aus. Seitens der Polizei hieß es, dass man die Veranstaltung jedenfalls „sehr aufmerksam beobachten“ werden. Die Ausstellung eines positiven Bescheides obliege jedoch dem zuständigen Amt der Stadt. Dort kündigte man gegenüber der APA an, noch am Mittwoch mittels Aussendung dazu Stellung nehmen zu wollen. Die Olympia-Halle steht jeweils zur Hälfte in Besitz von Land und Stadt.