Mehrere Unfälle mit Gleitschirmen

Gleich mehrere Paragleiter sind am Wochenende in Tirol abgestürzt. Auf der Seefelder Spitze fiel ein Einheimischer auf eine Schneedecke und löste eine Lawine aus. Zwei weitere Paragleiter landeten in Bäumen. Verletzt wurde niemand.

Ein 24-jähriger Einheimischer startete mit seinem Gleitschirm am Samstag unterhalb der Seefelder Spitze. Kurz nach dem Start erfasste ihn eine Windböe und schleuderte ihn zu Boden. Der Aufprall erschütterte die Schneedecke derart stark, dass sich eine Lawine löste. Weil der Gleitschirmflieger unmittelbar unter dem Anriss des Schneebrettes Halt fand, blieb er unverletzt.

Bruchlandungen in Bäumen

In Hopfgarten erfasste eine Windböe einen Gleitschirmpiloten rund 100 Meter neben dem Landeplatz. Er flog daraufhin in einen Baum. Die Bergrettung Hopfgarten befreite den Bruchpiloten, er blieb unverletzt.

In Neustift im Stubaital gab es am Sonntag gleich drei Bruchlandungen. Zwei Piloten, ein 53-jähriger und ein 34-jähriger Mann, landeten in Bäumen. Sie wurden unverletzt von der Bergrettung geborgen. Ein 59-Jähriger landete ebenfalls in Neustift auf einem Schneefeld, auch er blieb unverletzt.