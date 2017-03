Imst: Acht Verletzte nach Schlägerei

Ein junger Tiroler ist in der Nacht auf Samstag in Imst mit einem Klappmesser auf einen 26-Jährigen losgegangen. Eine große Schlägerei mit acht Verletzten war die Folge. Der junge Mann wurde in U-Haft genommen.

In der Nacht auf Samstag gerieten Einheimische vor einem Lokal in Imst in Streit. Um 2.30 Uhr kam es zur gewaltsamen Auseinandersetzung. Der 18-jährige Einheimische zog ein Klappmesser und bedrohte damit mehrere Personen mit dem Umbringen. Schließlich ging er auf einen 26-jährigen Tiroler los. Diesem gelang es aber, den Angriff abzuwehren und den Angreifer am Boden zu fixieren. Als daraufhin der Bruder des 18-Jährigen eingriff, eskalierte die Situation und es kam zu einer Schlägerei.

Insgesamt wurden acht Personen, darunter eine Frau, verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat über den 18-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck gebracht.