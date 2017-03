Zerstörerische Irrfahrt eines Lkw

Ein tschechischer Lkw-Fahrer hat in der Nacht auf Mittwoch bei einer Irrfahrt im Unterland ein Gartenhaus zerstört und Zäune wegrasiert. Der Fahrer hatte sich von seinem Navi in Kirchdorf ins Abseits leiten lassen. Die Bergung des Lkw wird schwierig.

Auch am Mittwochvormittag stand der Sattelschlepper am Haberberg oberhalb von Kirchdorf noch in der Wiese, wo der Lenker mit seinem Schwerfahrzeug kurz vor Mitternacht nicht mehr weiterkam.

Gernot Schwaiger

Eigentlich hätte der Lenker des Fahrzeugs eine Ladung in Salzburg abholen sollen. Als er schon auf einer offebar falschen Route unterwegs war, leitete ihn das Navigationsgerät noch dazu von der Loferer Straße weg auf einen Berg hinauf, auf eine Straße mit Fahrverbot für Schwertransporter.

Gernot Schwaiger

Auf seiner Irrfahrt zerstörte der Lkw eine Hütte neben dem Weg und rasierte in den Kurven Zäune um, bis er nach zwei Kilometern stecken blieb. Jetzt muss geklärt werden, wie der Sattelschlepper wieder ins Tal kommt und wie sichergestellt werden kann, dass die geschädigten Anrainer nicht auf den Kosten sitzenbleiben.