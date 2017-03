Spektakuläre Unfälle auf Grund Schneeglätte

Die winterlichen Fahrverhältnisse haben am Sonntag für mehrere Verkehrsunfälle gesorgt. Im Wipptal rutschte ein Pkw-Lenker mit seinem SUV in eine Tenne, in Pfons begann ein Pkw nach einem Überschlag zu brennen.

In Pfons im Wipptal ist am Sonntag ein 63-jähriger, einheimischer Autofahrer von der schneebedeckten Straße abgekommen. Sein Fahrzeug rutschte etwa 200 Meter ein Feld hinunter und prallte dann frontal in die Tenne eines Bauernhauses. Das Auto steckte bis zur Windschutzscheibe im Gebäude.

zeitungsfoto.at

Bei dem Unfall hatte der Autofahrer Glück, er wurde nicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

zeitungsfoto.at

Pkw überschlug sich und fing Feuer

Ebenfalls Glück hatte ein 19-Jähriger bei einem Unfall auf der Gschnitztalstraße. Der junge Einheimische war laut eigenen Angaben für die herrschenden Verhältnisse zu schnell unterwegs. Er kam talauswärts mit seinem Pkw von der Straße ab, dieser schlitterte in den Wald, kollidierte mit einem Baumstumpf und überschlug sich. Das auf dem Dach liegende Fahrzeug begann nach kurzem zu brennen.

zeitungsfoto.at

Der Lenker leicht verletzte Lenker konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die alarmierte Feuerwehr Gschnitz löschte den Brand, am Pkw entstand Totalschaden.