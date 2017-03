Tirol bei Pelletsheizungen im Mittelfeld

Tirol liegt im Förder-Ranking für einen Kesseltausch an dritter Stelle in Österreich, hat der Biomasse-Verband erhoben. Mit der Förderung sollen Hausbesitzer dazu animiert werden, ihre Heizung von Öl auf Pellets umzurüsten.

Mit einer Fördersumme von 5.750 Euro inklusive der Bundesförderung belege Tirol den österreichweit dritten Platz im Förder-Ranking, so der Biomasse-Verband. Kärnten hat österreichweit den größten Anteil erneuerbarer Energien und gewährt mit 5.250 Euro die größte Landesförderung im Bundesländervergleich. Inklusive Bundesförderung erhält man einen Zuschuss von 7.250 Euro. Gemeindeförderungen sind in dem Ranking des Biomasse-Verbandes nicht berücksichtigt.

Ölheizungen in Tirol weit vor Alternativen

In Tirol gibt es mit 107.802 Kesseln in Tirol den größten Anteil an Ölheizungen. Dem stehen 46.207 Holzheizungen gegenüber. Dieser Anteil soll steigen, wünscht sich der Biomasse-Verband und fordert einen „Ölxit“, also den Ausstieg aus der Ölheizung. In Niederösterreich dürfen ab 2019 keine neuen Ölkessel in Neubauten installiert werden. Das Land Tirol fördert Sanierungsmaßnahmen bis Jahresende einkommensunabhängig.

