Luftscan ermöglicht 3-D-Modell von Tirol

Die Bezirke Imst und Landeck werden ab Herbst mit einem 3-D-Lasersystem neu vermessen. Das Land hat den Auftrag dazu ausgeschrieben. Grund sind die sich verändernden Geländeinformationen, etwa wegen Murenabgängen.

Der Murenabgang in Grins im Spätsommer 2016 und die darauf folgenden Sicherungs- und Baumaßnahmen haben das Gelände im Bezirk Landeck stark verändert, so Experten der Abteilung Geoinformation im Land - mehr dazu in Beträchtliche Schäden nach Unwetter.

Auch die Gemeinde See im Paznaun sei nach den Unwettern im Juni 2015 von Veränderungen betroffen, die bisher noch nicht dokumentiert werden konnten - mehr dazu in Millionenschaden durch Unwetter. Die letzte Landesvermessung wurde vor zehn Jahren durchgeführt. Jetzt sollen die Daten für 3.000 Quadratkilometer aktualisiert werden.

Land Tirol

Laserstrahl geht Bergmassiven auf den Grund

Das Verfahren, mit dem Geländeformationen neu vermessen werden, nennt sich „Airborne Laserscanning“. Mit einem Laserscanner ausgestattete Flugzeuge oder Hubschrauber fliegen in einer Höhe von 500 bis 1.000 Metern über dem zu erfassenden Gelände. Der Laserstrahl geht dem Gelände auf den Grund und durchdringt sogar Vegetation, so Projektleiterin Maria Attwenger. Geflogen wird außerhalb der Vegetationsperiode im Frühjahr und Herbst, deshalb wird mit den Flügen über die Bezirke Landeck und Imst heuer erst im Herbst begonnen.

Land Tirol

„Aus den Daten erstellen wir dreidimensionale Höhenmodelle. Das Geländemodell zeigt die nackten Geländeformen. Im Oberflächenmodell werden auch Objekte sowie die Vegetation dargestellt“, erläuterte Attwenger. Mit der weiterentwickelten Technik könne man detailreichere Daten gewinnen.

Ergebnisse werden öffentlich zugänglich gemacht

Die dreidimensionalen Höhenmodelle sind auf Anfrage öffentlich zugänglich, so Projektleiterin Attwenger. Sie werden für die Planung von Bauvorhaben, Lawinensimulationen oder die Berechnung der Ausbreitung eines Hochwassers benötigt. Sie sind für Landeseinrichtungen, Gemeinden, Energieversorger, Universitäten, Skigebietsbetreiber oder Planungsbüros ebenso von Bedeutung, als auch für private Häuslbauer oder Wintersportler. Im Laufe der nächsten Jahre sollen neben den Bezirken Imst und Landeck auch die restlichen Bezirke gescannt werden.

