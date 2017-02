Schindler legt Uni-Vizerektorat nieder

Die Rektorin der Privatuniversität UMIT, Sabine Schindler, wird mit Ende September ihre Doppelfunktion beenden und ihre Tätigkeit als Vizerektorin der Universität Innsbruck niederlegen.

Damit trage sie dem Wunsch des Unirates und des Senates der Universität Innsbruck Rechnung, teilte die UMIT am Dienstag in einer Aussendung mit. „Die Entscheidung nach 15 Jahren nicht mehr für die Innsbrucker Alma Mater tätig zu sein, ist mir sehr schwer gefallen“, wurde Schindler zitiert. Allerdings sei ihr die UMIT in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen. Schindler hatte den Posten im Oktober 2014 angetreten, blieb aber gleichzeitig der Universität Innsbruck als Vizerektorin erhalten.

Lob von Zoller-Frischauf

UMIT-Eigentümervertreterin und Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) bezeichnete die Entscheidung als „sehr erfreulich“. Schindler habe seit ihrem Amtsantritt „hervorragende Arbeit geleistet“, wie auch die problemlose Reakkreditierung der UMIT im vergangenen Jahr beweisen würde. Jetzt soll das Verfahren für die Wiederbestellung als Rektorin eingeleitet und die Gremien der UMIT damit befasst werden.

Bei der Bestellung Schindlers zur UMIT-Rektorin wurden gerade ihre beiden Führungspositionen sowohl an der Universität als auch an der UMIT hervorgehoben. Damit erhoffte sich das Land eine bessere Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen - mehr dazu in Neue Rektorin für UMIT bestellt (tirol.ORF.at; 22.9.2014)