Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Hall

In der Haller Altstadt ist Montagnachmittag in einer Wohnung im zweiten Stock ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen wurden verletzt in Sicherheit gebracht.

Kurz nach 17 Uhr ist das Feuer in einer Wohnung in der Haller Altstadt ausgebrochen. Als die Feuerwehren eintrafen, standen zwei Personen hilferufend am Fenster. Sie konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Eine Personen wurde Montagabend im Schockraum in der Klinik Innsbruck behandelt, eine weitere ins Krankenhaus Hall gebracht.

zeitungsfoto.at

Die Wohnung ist komplett ausgebracht. Informationen über die Brandursache lagen Montagabend noch nicht vor.