Infos zu Umtausch bei VVT-Jahrestickets

Der mögliche Umtausch von VVT-Jahrestickets in ein Tirol- oder Regioticket startet bald. Jetzt werden Briefe an die 12.000 Kunden mit Informationen dazu verschickt. Die Tarifreform beginnt mit 1. Juni.

Der Kundenbrief informiert VVT-Jahresticketbesitzer über die Möglichkeiten des Umstieg auf eine neue Karte. Ab 1. Juni kostet das Tirolticket für ganz Tirol 490 Euro, das Regioticket für zwei direkt miteinander verbundene Regionen 380 Euro - mehr dazu in VVT-Jahrestickets ab 1. Juni massiv billiger . VVT- Jahresticketbesitzer, deren Karten nach dem 1. Juni noch gültig sind, können in die neuen Tarife umsteigen oder im gleichen bleiben. Die Preise der bisherigen Jahrestickets seien aber durchwegs höher, die Differenz wird rückerstattet, versichert der Verkehrsverbund Tirol (VVT).

Verkehrsverbund Tirol

Ersparnis wird individuell berechnet

Derzeit gebe es über 700 unterschiedliche Ticket-Varianten, heißt es von Seiten des VVT. Für jeden Kunden werde individuell der Tarif der Wahl berechnet. Klar ist, dass die bei der Jahreskarte erworbenen Bonusmonate nicht verfallen, hält der VVT fest. Bisher wurden für ein Jahresticket zehn Monate bezahlt, zwölf konnte gefahren werden. Die erworbenen Bonusmonate werden am Ende der Laufzeit mit einberechnet.

Ein Beispiel:

Ein Jahresticket von Matrei/Brenner nach Innsbruck wurde am 1.2.2016 für 760 Euro gekauft. Der Kunde steigt mit 1. 6. auf das Tirolticket um 490 Euro um. Er würde in diesem Fall 162 Euro zurückbekommen.

Neu ist weiters, dass die Tickets künftig nicht mehr übertragbar sind. Dafür bekommt man es bei Verlust ersetzt, so der VVT. Mit dem Verkauf der neuen Tirol- bzw. Regiotickets, die ab 1. Juni gültig sind, wird am 18. April begonnen.

Ticket für Studierende

Neue Verhandlungen soll es diese Woche rund um ein neues, günstigeres Semesterticket für Studierende in Innsbruck geben, wie Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer gegenüber dem ORF Tirol sagte. Das wird von den Studierenden ja schon lange gefordert. Momentan liegt der Preis in Innsbruck bei knapp 130 Euro, in Wien beispielsweise sind nur 75 Euro für ein Semesterticket zu bezahlen.

