Polizei übt Umgang mit Sozialen Medien

Die Tiroler Polizei plant eine Übung, in deren Rahmen der richtige Umgang mit Facebook oder Twitter trainiert wird. Ziel ist der richtige Umgang mit einer Flut von Informationen an die Polizei sowie Botschaften der Polizei an die Bevölkerung.

Aus den Erfahrungen der Polizei beim Amoklauf in München 2016 will Tirols Polizei lernen. Zehntausende Botschaften innerhalb weniger Stunden wurden damals via Facebook und Twitter an die Polizei geschickt. Diese Flut an Informationen war kaum zu bewältigen. Edelbert Kohler, stellvertretender Tiroler Landespolizeikommandant, berichtet, das die Polizei zu diesem Amoklauf in München von den ersten Schüssen bis zwei Tage danach 72.000 Informationen, Anfragen, Lob, aber auch Kritik direkt an die Münchner Polizei registrierte, die sie abzuarbeiten hatte.

Auch viele leere Kilometer

Eine Folge vieler falscher Informationen, die bei der Polizei eingingen, war ein enormer Personaleinsatz für angebliche Tatorte, die letztlich keine waren. „Allein in diese Nach hatten die Münchner Kollegen 72 Einsätze zu vermeintlichen Tatorten, wo angeblich geschossen wurde, wo angeblich Explosionen stattfanden, wo Menschen mit Waffen unterwegs sein sollten. Man muss sich vorstellen, dass unzählige Polizeibeamte unterwegs waren, die in anderen Bereichen gefehlt haben“, sagte Kohler im ORF-Gespräch.

Medien laden zum Trittbrettfahren ein

Sind Soziale Medien bei Ausnahmesituationen eher Segen oder eher Fluch für die Polizei? Edelbert Kohler, stellvertretender Landespolizeikommandant sagt, beides treffe zu. „Die Erkenntnisse aus München haben es ganz klar gezeigt, dass es für die Polizei ein großer Vorteil ist, im Anlassfall Botschaften hinauszusenden und die Menschen zu sagen, was Sache ist.“ Aber auf der anderen Seite riefen derartige technische Möglichkeiten Trittbrettfahrer und Spaßvögel aller Art auf den Plan, die Falschmeldungen hinausgeben, auf die die Polizei irgendwie reagieren müsse und dann einem Phantom nachjagt.

Die bayerische Polizei hat genau analysiert, ob Facebook oder Twitter das wirksamere Kommunikationsmittel in Ausnahmesituationen wie dem Amoklauf in München ist. Twitter sei hier eindeutig ein geeignetes Mittel, um Botschaften von der Polizei an die Bevölkerung zu bringen. „Facebook ist schwerfällig und auch technisch etwas schwieriger zu handeln. Ich denke, dass die Zukunft in Sozialen Medien liegt, mit denen innerhalb kürzester Zeit Informationen an die Bevölkerung auch tatsächlich abgesetzt werden können.“

Der treffsichere Einsatz von Sozialen Medien im Einsatzfall ist österreichweit ein neuer Ausbildungsschwerpunkt der Polizei.