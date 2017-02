Lkw erfasst Autofahrer am Pannenstreifen

Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Innsbruck-Land ist Mittwochfrüh auf dem Pannenstreifen der Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck erfasst worden. Er wurde vom Lkw zu Boden gestoßen und dabei schwer verletzt.

Der 69-jährige Mann war mit seiner Frau auf der Inntalautobahn Richtung Oberland unterwegs. Ein anderer Lenker deutete ihm, dass an seinem Fahrzeug etwas nicht in Ordnung sei. Der Mann vermutete, dass er den Tankdeckel offengelassen hat und hielt sein Fahrzeug am Pannenstreifen auf Höhe Sieglanger an. Als er ausstieg, wurde er samt Auto von einem Lkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Baustelle kurz vor Unfallstelle

Grund für den Unfall dürfte laut ersten Erhebungen eine Baustelle kurz vor der Unfallstelle gewesen sein. Der Verkehr wird dort auf den Pannenstreifen geleitet. Dem Lkw-Lenker dürfte es laut Polizei nicht rechtzeitig gelungen sein, sich wieder auf die Fahrbahn einzuordnen bzw. dem am Pannenstreifen haltenden Pkw auszuweichen.

Der Pkw-Fahrer wurde mit seinem Auto vom Lkw erfasst und zu Boden geschleudert.

Der 69-jährige Pkw-Lenker wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht und dort operiert. Seine Frau und der Lkw-Lenker blieben unverletzt.