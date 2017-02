Prozess gegen Syrer für Morde in seiner Heimat

Ein 27-jähriger Asylwerber aus Syrien muss sich am Mittwoch am Schwurgericht Innsbruck verantworten. Weil er in Syrien lange nach Gefechten Menschen erschossen haben soll, wird ihm Mord als terroristische Straftat vorgeworfen.

Dass ein Syrer für Straftaten in seiner Heimat in Österreich zur Verantwortung gezogen wird, ist eine Novität für die heimische Justiz. Da er nicht in das kriegsführende Syrien ausgeliefert werden kann, macht ihm die österreichische Justiz den Prozess als Teil eines internationalen Abkommens zur Terrorismusbekämpfung.

Gnadenschuss für Soldaten der Armee

Der Syrer hatte im Herbst 2016 in seiner Tiroler Flüchtlingsunterkunft erzählt, dass er in seiner Heimat bei Al Khalidia und bei Homs Menschen nach Kämpfen den Gnadenschuss gegeben habe. In 20 Fällen habe er verwundete Soldaten der syrischen Armee erschossen. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf, als sie von den Berichten des Syrers hörte, im November erstattete sie Anklage wegen Mordes als terroristische Straftat.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wertete das Töten nicht als Kriegshandlung, da der Syrer den Gegner nicht im Kampf, sondern Stunden später erschoss. Nach seinen Berichten gegenüber anderen Heimbewohnern sei er als Mitglied der Faruq-Brigaden Stunden nach den Gefechten das Schlachtfeld abgegangen und habe dabei mit einer Kalaschnikow Verletzten den sogenannten Gnadenschuss gegeben. Dieses Verhalten sei geeignet, die Bevölkerung einzuschüchtern und die Region zu destabilisieren, so die Staatsanwaltschaft, die das Kriterium der terroristischen Straftat erfüllt sieht.

Dolmetscher und Cobra-Beamte

Der Prozess, der für den ganzen Mittwoch anberaumt ist, findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Geladen sind zwei weitere Asylwerber, denen der Angeklagte in der Flüchtlingsunterkunft von seinen Taten erzählte, sowie ein Sachverständiger. Dieser soll erläutern, wie das Bekenntnis des Angeklagten zu den Faruq-Brigaden zu bewerten ist. Für die Mordfrage ist dieses Gutachten von untergeordneter Bedeutung. Die gesamte Verhandlung wird von Dolmetschern übersetzt.