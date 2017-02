Land Tirol verleiht Ehrenzeichen

Erstmals in der Geschichte des Ehrenzeichens des Landes Tirol erhalten 2017 gleich viele Frauen wie Männer diese Auszeichnung. Die Ehrenzeichen werden jedes Jahr am 20. Feber, dem Todestag von Andreas Hofer, verliehen.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) haben am Montag die Ehrenzeichen an 13 Tiroler und Südtiroler Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur, Medizin und Wissenschaft verliehen.

Die Ehrenzeichen wurden an sechs Frauen und sechs Männer verliehen: Verleger Michael Forcher, Unternehmerin Ingeborg Freudenthaler, Medizinerin Margarethe Hochleitner, dem ehemaligen Generalvikar Ernst Jäger, Ärztin Elisabeth Pfattner, Hotelier Otto Plattner, Mediziner Georg Rammlmeier, Unternehmer Christian Ruetz, die ehemalige Vizepräsidentin des Tiroler Landtags, Gabi Schiessling, Künstlerin Eva Schlegel, Ex-IV-Präsident Reinhard Schretter und Künstlerin Franziska Weinberger.

Zudem erhielt der Südtiroler Unternehmer Josef Kreuzer die Auszeichnung posthum.

Land Tirol/Frischauf

Kranzniederlegung und Gedenkgottesdienst

Das Ehrenzeichen ist nach der goldenen Ehrenkette gestaltet, die Andreas Hofer nach dem Sieg am Bergisel im Jahre 1809 vom Kaiser erhielt. Die Landeshauptleute überreichen die Auszeichnung traditionell am Todestag des 1810 hingerichteten Freiheitskämpfers, der sich heute zum 207. Mal jährt. Vor dem Festakt fanden im Gedenken an den Tiroler Freiheitskämpfer eine Kranzniederlegung am Andreas-Hofer-Denkmal am Bergisel und ein Gedenkgottesdienst in der Hofkirche statt.