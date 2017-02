Tscheche stirbt in Spalte am Großvenediger

Ein 42-jähriger Tscheche ist am Sonntag bei einem Sturz in eine Gletscherspalte am Großvenediger tödlich verunglückt. Eine Schneebrücke brach unter ihm zusammen. Die Bergung des Alpinisten dauerte Stunden.

Der Mann startete als Mitglied einer Dreierseilschaft bestehend aus zwei Tschechen und einem Österreicher in der Früh von der Neuen Prager Hütte auf circa 2.796 m. Angeseilt gingen die drei über das Schlatenkees bis auf die Venedigerscharte zwischen Kleinem und Großem Venediger. Weil zwei der drei Alpinsten bereits erschöpft waren, entschloss sich die Gruppe laut Polizei gegen Mittag zur Umkehr und fuhr nicht angeseilt entlang der Aufstiegsspur bergab.

ORF/Laich

Schneebrücke gab nach

Auf einer Höhe von circa 3.200 m brach unter dem voranfahrenden Tschechen eine Schneebrücke ein, der Mann stürzte 15 bis 20 Meter in eine Spalte. Fünf Stunden später, gegen 16.45 Uhr, wurde der Alpinist tot geborgen.

Am Rettungseinsatz beteiligt waren die Bergrettungen Matrei in Osttirol und Prägraten am Großvenediger, die Alpine Einsatzgruppe Lienz, die Hubschrauber C 4 und Libelle Tirol.