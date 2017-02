Rodeln: Kammerlander gewinnt Gesamtweltcup

Naturbahnrodler Thomas Kammerlander hat am Samstag den Heim-Bewerb in Umhausen und gleichzeitig den Gesamtweltcup gewonnen. Der Tiroler behielt in der Endwertung mit 625 Punkten die Oberhand vor dem Südtiroler Serienchampion Patrick Pigneter.

„Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, und nun ist uns endlich der große Coup gelungen“, sagte Kammerlander, der 1,10 Sekunden vor Pigneter den Sieg im letzten Rennen holte. Michael Scheikl fuhr als Vierter knapp am Podest vorbei. In der Gesamtwertung landete er auf Rang fünf (353).

Wachablöse auch bei den Doppelsitzern

Auch bei den Doppelsitzern gab es eine Wachablöse. Pigneter/Florian Clara (560) standen zum ersten Mal seit 2011/12 am Ende nicht ganz oben, mussten den Russen Pawel Porschnew/Iwan Lasarew (585) knapp den Vortritt lassen. Die österreichischen Duos Rupert Brüggler/Tobias Angerer (453) und Christian und Andreas Schopf (446) landeten dahinter. Brüggler/Angerer fuhren zum Saisonabschluss als Zweite (+0,33 Sekunden) hinter Porschnew/Lasarew auf das Podest.

Im Damenrennen landete Tina Unterberger 0,29 Sekunden hinter der Südtirolerin Greta Pinggera auf Platz zwei. Michelle Diepold (+2,48) und Maria Auer (2,73) belegten die Ränge fünf und sechs. In der Gesamtwertung schaffte Unterberger als Dritte (540) den Sprung aufs Podest und landete damit unmittelbar vor Diepold (379). Pinggera setzte sich auch hier vor ihrer punktgleichen Landsfrau Evelin Lanthaler (je 610) durch. Den Ausschlag gab dabei die bessere Platzierung im letzten Rennen.