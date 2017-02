Bei Faschingsumzug schwer verletzt

In Völs ist am Samstag nach einem Faschingsumzug eine Auseinandersetzung eskaliert. Ein Mann wurde dabei am Kopf schwer verletzt. Über die Täter ist bislang nichts bekannt.

Der Streit hat offenbar in einem Faschingswagen begonnen, als der Umzug in Völs bereits vorbei war und der Wagen das Umzugs-Gelände bereits verlassen hatte. Auch jede Menge Alkohol dürfte dabei im Spiel gewesen sein.

Als die Polizei gegen 20.00 Uhr eintraf, wurde ein 36-jähriger Mann bereits von den Rettungskräften versorgt. Er wies eine stark blutende Kopfverletzung auf. Aufgrund seiner massiven Alkoholisierung konnte der Mann keine genauen Angaben zu dem Vorfall machen.

Verletzungen durch Fäuste und Tritte

Angeblich sei im Zuge eines Gedränges im Faschingswagen ein Streit ausgebrochen. Es kam zu Handgreiflichkeiten, die dann nach draußen verlagert wurden. Auch als er bereits auf der Straße am Boden gelegen sei, hätten zwei bis drei unbekannte Männer ihn weiter mit Fäusten und Tritten attackiert, gab der 36-Jährige an. Daraufhin hätte er das Bewusstsein verloren.

Der Verletzte wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Während des Faschingsumzugs selbst soll es keine Zwischenfälle gegeben haben, heißt es von Seiten der Faschingsgilde Völs.