Protest gegen Bettelverbot in Landeck

In Landeck gibt es am Freitag eine Protestaktion gegen das geplante Bettelverbot beim Frischemarkt. Die Bettellobby Tirol ist mit der Maßnahme nicht einverstanden und fordert einen solidarischen Umgang mit bettelnden Menschen.

Seit ein paar Jahren gebe es rund um den Frischemarkt, der jeden Freitag in der Malserstraße stattfindet, gehäufte Meldungen über bettelnde Personen, sagt Bürgermeister Wolfgang Jörg (ÖVP).

Abstimmung über Bettelverbot

Die Bettler seien mehr, mal weniger aggressiv, in jedem Fall aber organisiert und das habe mit sozialer Wärme nichts mehr zu tun, meint der Bürgermeister von Landeck. Diese Menschen würden ausgenutzt. Die Stadtpolizei prüfe derzeit die Situation und dann wolle man im Gemeinderat über ein Bettelverbot, so wie es das schon in anderen Gemeinden gebe, abstimmen sagt Wolfgang Jörg.

Betteln sei ein Menschenrecht betont dagegen die Bettellobby Tirol, die sich dafür ausspricht, Armut zu bekämpfen anstatt das Betteln zu verbieten. Mit einer Aktion am Frischemarkt will die Bettellobby am Freitagvormittag darauf aufmerksam machen, dass Bettelverbote nichts bringen.