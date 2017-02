Tiroler schnellster Mountainbiker der Welt

Der Extrem-Mountainbiker Markus „Max“ Stöckl aus Oberndorf ist ab sofort der schnellste Mensch auf einem Mountainbike. Mit 167,6 km/h raste er einen Berg in der chilenischen Wüste Atacama hinunter und damit zum Weltrekord.

Markus Stöckl ist in der Speed-Szene kein unbeschriebenes Blatt. Er hält oder hielt zahlreiche Rekorde speziell im Bereich Hochgeschwindigkeits-Downhill auf dem Mountainbike, in dieser Kombination auch Speedbike genannt. Ab sofort darf sich der Unterländer der schnellste Mountainbiker auf Schotter nennen.

In der Atacama-Wüste in Chile lief Stöckl endgültig zur Höchstform auf. Er raste mit fast 170 km/h den 1.200 Meter langen Schotterberg hinunter. Hier sehen Sie seine Fahrt.

Jahrelang hat sich Stöckl auf diesen Welrekord vorbereitet. 2011 schaffte er 165 km/h am Vulkan Cerro Negro in Nicaragua. Der 42-Jährige verlässt sich bei seiner Geschwindigkeitsjagd auf seinen Rennanzug und auf ein ganz gewöhnliches Serien-Mountainbike, das gänzlich ohne Schnick-schnack ausgestattet ist: „Natürlich handelt es sich um ein Top-Rad. Aber es gibt nichts an diesem Mountainbike, das man im Handel nicht einfach erwerben könnte“, meinte der Extremsportler.

„Es ist schwierig eine Top-Geschwindigkeit zu schaffen,“ sagt Stöckl, „120 km/h ist noch leicht zu schaffen. Aber alles, was schneller als 160 km/h ist, ist eine echte Challenge, da musst du alles geben.“