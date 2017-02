Junge sollen für Lehre begeistert werden

In Tirol wird am Donnerstag der Tag der Lehre begangen. Nach wie vor herrscht in manchen Berufszweigen Lehrlingsmangel. Information und Aufklärung soll junge Leute von einem Weg der Karriere mit Lehre überzeugen.

Über 30 Lehrberufe werden beim Tag der Lehre vorgestellt, von Tiroler Lehrlingen für Schülerinnen und Schüler, die sich noch überlegen, was sie später beruflich machen wollen. Praktische Arbeiten sollen Einblick in die Berufswelt geben, die Fachkräfte zeigen, was sie können und sollen junge Leute für ihr Fach begeistern.

ORF

Es gibt viele Gründe, warum sich junge Menschen für eine Lehre entscheiden. Allerdings hat sich in der Breite der Berufswahl nicht viel verändert.

Immer noch sind manche Lehrstellen überlaufen, für andere lassen sich kaum Bewerber finden, zum Beispiel im Tourismus, sagt Clemens Happ, Unternehmer und Vertreter der Wirtschaftskammer.

Unternehmer zeigt sich selbstkritisch

Happ zeigt sich auch selbstkritisch: „Vielleicht haben wir Unternehmer in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht, zum Teil die Lehrlinge zu wenig wertgeschätzt und vielleicht haben wir ihnen zu wenige Zukunftsperspektiven in ihrem Beruf vermittelt.“ Künftig soll mehr damit geworben werden, wie erfüllend und schön eine Lehre sein kann.

Der Tag der Lehre in der Messe Innsbruck von 9.00 bis 17.00 Uhr wird von der Fachkräfteplattform Tirol veranstaltet.

