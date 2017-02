Innsbruck: Kampfabstimmung bei Grünen

Bei den Innsbrucker Grünen wird es Ende April wahrscheinlich zu einer Kampfabstimmung um die Spitzenkandidatur bei der Gemeinderatswahl kommen. Der Wahl stellen sich Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider und Nationalrat Georg Willi.

In Innsbruck finden 2018 Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt. Die Parteien stellen schon jetzt die personellen Weichen dafür - mehr dazu SPÖ Innsbruck sucht Spitzenkandidaten .

Pitscheider schon einmal Spitzenkandidatin

Sonja Pitscheider führte die Grünen als Spitzenkandidatin und Bürgermeisterkandidatin in die Wahl 2012. Ihre Partei erreichte damals den dritten Platz hinter der ÖVP und „Für Innsbruck“. Mit 19,1 Prozent war das bis dahin das beste Ergebnis der Grünen in einer österreichischen Landeshauptstadt. In die Bürgermeister-Stichwahl schaffte es Pitscheider nicht - mehr dazu in ÖVP erobert Innsbruck, Piraten entern Gemeinderat . In der Innsbrucker Koalition ist Pitscheider seitdem Vizebürgermeisterin und für Verkehr und Umwelt zuständig.

Willi: „Zug fährt Richtung Innsbruck“

Der frühere Landessprecher der Grünen und jetzige Nationalrat Georg Willi überlegt intensiv bei der Gemeinderatswahl in Innsbruck als Spitzen- und Bürgermeisterkandidat anzutreten. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt für Willi bei über 90 Prozent. Er werde bei der Mitgliederversammlung am 28. April gegen Pitscheider antreten, sollte es auf Bundesebene keine Neuwahlen geben, kündigte er an.

Pitscheider sieht eine Bewerbung Willis „spielerisch“, wie sie sagt. Konkurrenz sei belebend und sie habe eine gute Leistungsbilanz vorzuweisen, so Pitscheider.