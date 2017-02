Kletterer im „Eisfall“ abgestürzt

In St. Veit im Defreggental ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Eiskletterer erheblich verletzt worden. Der Mann war mit weiteren vier Kletterern im ca. 200 Meter hohen „Eisfall“ am Weg nach oben, als er offenbar den Halt verlor.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr und dürfte im Rahmen eines Kletterkurses passiert sein.

Verletzungen am Brustkorb

Laut ersten Informationen verlor der Kletterer den Halt und stürzte in das Seil. Dabei sei er am Brustkorb verletzt worden. Der herbeigerufene Rettungshubschrauber Martin 4 musste wegen eines technischen Defekts wieder umdrehen. Der C7 konnte den Kletterer schließlich bergen. Er wurde in das Krankenhaus nach Lienz gebracht.