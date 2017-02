Richtiges Verhalten bei Blackout

Der Stromausfall Dienstagnachmittag in Innsbruck und einigen Umlandgemeinden ist bei kaum jemandem unbemerkt geblieben. Das Land hat am Mittwoch ein Merkblatt mit Verhaltenstipps bei Stromausfall ausgeschickt.

Und plötzlich ging das Licht aus, der Bildschirm wurde schwarz und Aufzüge blieben stecken – beim Stromausfall in weiten Teilen Innsbrucks und den südlichen Umlandgemeinden Dienstagnachmittag wurde klar, wie sehr das alltägliche Leben von der Stromversorgung abhängt - mehr dazu in Großflächiger Stromausfall in Innsbruck.

Verhaltenstipps bei Stromausfall

Ruhe bewahren! Ein Stromausfall ist kein Notfall, deshalb nicht die Notrufnummern der Einsatzorganisationen blockieren!

Alle Elektrogeräte ausschalten, die beim Wiedereinschalten Gefahren bergen können – wie Herdplatten, Bügeleisen, Mixer, rotierende Maschinen, Ketten- oder Kreissägen

Um sich in der Dunkelheit zurecht zu finden sollte man eine Taschenlampe, Campinglampe oder Kerzen griffbereit haben

Kühlschränke und Gefriergeräte wenn möglichst geschlossen halten

Batteriebetriebene bzw. aufgeladene Kommunikationsgeräte (Handy, Radio) sinnvoll verwenden, um zu Informationen zu kommen – Alternative: Autoradio

Hotline im Störungsfall 24-Stunden-Störungshotline unter +43 (0) 50708 123

Für großflächigen Ausfall gerüstet

Nur die wenigsten Einrichtungen, wie etwa Krankenhäuser und Feuerwehren, verfügen über ein Notstromaggregat. Sollte es zu einem großflächigen Blackout kommen, sieht das Netzwiederaufbaukonzept in Tirol den Aufbau eines autarken Inselbetriebes mit Tiroler Großkraftwerken vor. Alle Verbindungen des Tiroler Übertragungsnetzes zu anderen Netzen werden unterbrochen, der Strombedarf wird dann vorübergehend durch Tiroler Wasserkraftwerke gedeckt.

