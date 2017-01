Schmelzwasser setzt Ortler in Bewegung

Südtirols höchster Berg ist in Bewegung. Das Schmelzwasser des 3.905 Meter hohen Ortlers sickerte in die tieferen Eisschichten und bewegt so den untersten Teil des Eispanzers. Das gab der Nationale Forschungsrat bekannt.

In den vergangenen Jahren wurden am 3.905 Meter hohen Gletscherberg wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Fachleute von mehreren Forschungseinrichtungen und Universitäten nahmen im Gipfelbereich Bohrungen vor und entnahmen Proben.

Experten hatten bereits 2011 an der Ortlerspitze in 3.859 Metern Meereshöhe Eisbohrkerne aus bis zu 75 Metern Tiefe entnommen und anschließend analysiert - mehr dazu in Globale Erwärmung setzt Gletscherinnerem zu.

Ältester Teil des Eispanzers in Bewegung

Dabei konnte gemessen werden, dass sich der Untergrund des Gletschers und damit der tiefste und älteste Teil des Eispanzers in Bewegung gesetzt hat. Die Forscher schließen daraus, dass der Gletscher aufgrund der steigenden Durchschnittstemperatur schmilzt. Das Schmelzwasser sickert in die tieferen Eisschichten und setzt dadurch den untersten Teil in Bewegung.

Der Gletscher in seiner heutigen Form ist nach den Berechnungen vor rund 7.000 Jahren entstanden.