50 Geisterfahrer im Vorjahr in Tirol

50 Geisterfahrermeldungen hat es im Vorjahr in Tirol gegeben. Damit lag die Zahl der Falschfahrer gleich hoch wie im Jahr zuvor. Das ergab die Geisterfahrerstatistik von Hitradio Ö3, die am Mittwoch präsentiert wurde.

Die meisten Geisterfahrer waren im Vorjahr in der Steiermark (79) unterwegs - gefolgt von Niederösterreich (66 Meldungen). Oberösterreich (62 Meldungen) verdrängte Tirol vom dritten auf den vierten Rang.

A12 auf Platz drei bei Autobahnen und Schnellstraßen

Die mit Abstand meisten Geisterfahrer, nämlich 62, waren im Vorjahr auf der Südautobahn A2 unterwegs. Die Westautobahn mit 42 Meldungen liegt in dieser Statistik vor der Inntalautobahn A12 mit 33 Geisterfahrern. Die Brennerautobahn A13 liegt hier gleich auf mit der Arlbergschnellstraße S16 mit elf Meldungen auf Platz neun.

In Relation zur Gesamtlänge waren auf der Brennerautobahn österreichweit die meisten Geisterfahrer unterwegs (0,31 Geisterfahrer pro Kilometer).

Zahl der Geisterfahrer nach Autobahn- bzw Schnellstraßen-Teilstücken 1. S6 Raum Steiermark (St. Michael-Tunnel/Semmering) 21 Meldungen 2. A12 Raum Tiroler Unterland (Innsbruck/Ost-Kufstein) 18 Meldungen (2015: 14; +28,6%) 3. A2 Raum Wiener Neustadt (Baden-Grimmenstein) 14 Meldungen 4. A1 Seengebiet (Mondsee-Vorchdorf) 13 Meldungen 5. A2 Raum Wörthersee (Klagenfurt/Ost-Knoten Villach) 11 Meldungen 6. A10 Raum Pongau (Flachau-Paß Lueg) 10 Meldungen 7. A2 Raum Graz (Gleisdorf/Süd-Lieboch) 10 Meldungen 8. S36 gesamter Verlauf 10 Meldungen 9. A8 Raum Wels (Voralpenkreuz-Haag) 10 Meldungen 10. A1 Raum Linz (Vorchdorf-Asten) 10 Meldungen

Lkw und Motorradfahrer als Geisterfahrer unterwegs

Am 10. März war ein Lkw auf der Inntalautobahn zwischen Wörgl und Kufstein unterwegs. Die Geisterfahrt endete glücklicherweise ohne Unfall.

Am 18. Juli war auf der A12 bei Innsbruck ein 69-jähriger, deutscher Pkw-Lenker aufgrund von Übermüdung als Geisterfahrer unterwegs. Einem entgegenkommenden 31-jährigen Lkw-Fahrer gelang es, den Falschfahrer mittels Hupe und Lichthupe zu stoppen. Am 22. November wurde auf der A12 zwischen Jenbach und Vomp ein Motorradfahrer als Geisterfahrer gesichtet.

Elf Unfälle mit Geisterfahrern - zwei Tote

Österreichweit waren im Vorjahr 363 Geisterfahrer unterwegs. Im Vergleich zum Jahr 2015 ist das ein Rückgang um fünf Prozent oder 20 Meldungen. Seit Beginn der Aufzeichnungen 1994 wurden bisher nur im Jahr 2014 weniger Geisterfahrer gezählt als 2016, mit damals 358 Geisterfahrern.

zeitungsfoto.at

2016 starben bei Geisterfahrer-Unfällen in Niederösterreich und Salzburg zwei Personen. 2015 gab es kein Todesopfer. Insgesamt gab es 2016 laut BMI elf Unfälle mit Beteiligung von Geisterfahrern, sieben davon mit Personenschaden. Dabei wurden fünf Personen schwer und sechs Personen leicht verletzt. (2015: 14 Unfälle, 14 Verletzte).

Sonntagabend im Oktober am Gefährlichsten

Der Wochentag mit den meisten Geisterfahrern blieb der Sonntag mit 64 Meldungen. Am Wochenende waren weiterhin mehr Geisterfahrer unterwegs als an Werktagen. Im Tagesverlauf traf man am späten Abend (21.00 bis 24.00 Uhr) am wahrscheinlichsten auf einen Geisterfahrer. Das geringste Risiko bestand am frühen Morgen in der Zeit von 6.00 bis 9.00 Uhr.