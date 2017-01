Rodel-WM: Plätze acht und neun im Sprint

Ohne Chance auf Medaillen sind Österreichs Damen am Freitag bei der ersten Entscheidung der Rodel-WM in Innsbruck/Igls gewesen. Im Sprint Miriam Kastlunger und Birgit Platzer die Plätze acht und neun.

Der erste Titel bei den in Innsbruck-Igls ausgetragenen 47. Weltmeisterschaften im Kunstbahnrodeln geht an die US-Amerikanerin Erin Hamlin. Im Sprintbewerb der Damen blieb Hamlin am Freitag neun Tausendstelsekunden vor der entthronten Titelverteidigerin Martina Kocher aus der Schweiz. Bronze gewann die Deutsche Tatjana Hüfner.

Kastlunger denkbar knapp vor Platzer

Die Österreicherinnen Miriam Kastlunger und Birgit Platzer reihten sich auf den Plätzen acht und neun ein. Die als Erste in den Bewerb gegangene Kastlunger lag dabei eine Tausendstelsekunde vor ihrer Teamkollegin.

Am Freitag folgten noch die Sprint-Entscheidungen im Doppelsitzer und bei den Herren.

