Verdächtige nach Bankraub ausgeliefert

Die beiden mutmaßlichen Bankräuber, die vor gut zwei Wochen eine Innsbrucker Bank überfallen haben, sind am Donnerstag nach Tirol ausgeliefert worden. Die Verdächtigen waren in Frankreich festgenommen worden.

Zwei Männer hatten am 11. Jänner die Raika am Fürstenweg in der Höttinger Au betreten und einen Bankangestellten mit einer Waffe bedroht und einen anderen tätlich angegriffen - mehr dazu in Bewaffneter Banküberfall in Innsbruck.

zeitungsfoto.at

Die Flucht der beiden mutmaßlichen Täter mit einem fünfstelligen Eurobetrag dauerte aber nicht lange. Einem aufmerksamen Cobrabeamten waren zwei verdächtige Italiener am Vortag aufgefallen. Über das Kennzeichen ihres Autos wurden der 43-Jährige und der 48-Jährige in der ostfranzösischen Gemeinde Arlay entdeckt und verhaftet - mehr dazu in Tatverdächtige nach Banküberfall festgenommen.

Täter in U-Haft genommen

Am Donnerstag wurden die beiden mutmaßlichen Bankräuber laut Staatsanwalt Hansjörg Mayr nach Innsbruck ausgeliefert. Sie sitzen derzeit in der Justizanstalt. Am Freitag wurde über beide die Untersuchungshaft verhängt. Die weiteren Ermittlungen laufen.