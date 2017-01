Mehrere Verletzte bei Unfällen im Zillertal

Bei schweren Verkehrsunfällen sind am Donnerstag im Zillertal mehrere Personen verletzt worden. In Schlitters musste die Feuerwehr einen Lenker aus seinem Pkw schneiden, und in Finkenberg verletzte sich ein Niederländer schwer im Gesicht.

Gegen 13.10 Uhr war ein 69-jähriger Niederländer mit seinem Fahrzeug auf der Tuxerstraße Richtung Finkenberg unterwegs. In der „Lachtallawinengalerie“ geriet er mit seinem Pkw in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus und touchierte die Leitschiene. In der Folge wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und anschließend gegen die gegenüberliegende Betonmauer geschleudert.

Bei dem Unfall verletzte sich der Niederländer schwer im Gesicht und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Tuxerstraße musste während der Bergungs- und Aufräumarbeiten für eine Stunde gesperrt werden.

Schlitters: Alkolenker in Pkw eingeklemmt

Kurz nach 19.00 Uhr war ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein auf der Zillertalstraße talauswärts unterwegs. Zwischen Gagering und Schlitters wollte er einen Bus überholen.

Als ihm plötzlich ein anderer Wagen entgegenkam, wollte er schnell wieder auf die rechte Fahrspur zurück. Dabei touchierte er einen anderen Pkw, kam ins Schleudern und kam mit seinem Pkw seitlich zu liegen. Der Lenker wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere befreit werden.

Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. Er und ein weiterer Verletzter wurden in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die Zillertalstraße war über eine Stunde für den Verkehr gesperrt.