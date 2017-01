Namenwechsel: Aus Viking wird STIHL

Im Unterland wird ein bekannter Markenname von der Bildfläche verschwinden. Aus dem Landkampfener Gartengerätehersteller Viking wird STIHL. Die Arbeitsplätze sollen aber erhalten bleiben. Die Firmenleitung rechnet sogar mit einem Ausbau.

Das Viking-Grün wird in Zukunft das STIHL-Orange. Schon bisher war Viking mit seinen Premium-Rasenmähern und Motorhacken ein Teil der Stihl-Gruppe.

Andreas Stihl AG & Co. KG, Waiblingen

STIHL ist weltweit tätig

Ab 2019 soll Viking aber nicht mehr unter dem eigenen Namen auftreten sondern ebenfalls unter dem Namen STIHL vermarktet werden. Die Konzernleitung begründet das damit, dass man Viking zwar in Europa kennt, STIHL dagegen „eine echte Weltmarke“ ist. Unter diesem Markennamen ließen sich die Geräte aus Langkampfen besser verkaufen, hieß es. In Langkampfen soll sich durch den Namenswechsel nichts ändern. Zu den 450 Arbeitsplätzen könnten sogar noch weitere dazukommen, so die Firmenleitung am Donnerstag.

