„Plan A“: AMS mit großen Erwartungen

Unter anderem eine Beschäftigungsgarantie für über 50-jährige Langzeitarbeitslose hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) mit seinem „Plan A“ angekündigt. Auch beim Tiroler AMS-Chef Anton Kern weckt diese Idee Erwartungen.

In Tirol gab es im Vorjahr 1.100 Menschen über 50 Jahre, die länger als ein Jahr arbeitslos waren. Viele von ihnen seien zu gesund für die Pension und zu krank, um eine Tätigkeit auszuüben, die ein gesunder Mensch ausüben könne, so Anton Kern, Tiroler AMS-Chef.

Man müsse zum einen Unternehmen fördern, damit diese Menschen über 50 einstellen, zum anderen gebe es eine Lücke für Menschen, die wenige Jahre vor der Pension stehen würden. Vor allem auf diese würde der „Plan A“ abzielen, so Kern.

Anton Kern, AMS-Chef Der Tiroler AMS-Chef Anton Kern war am Mittwoch Gast in „Tirol heute“ und erläuterte seine Einschätzungen zur Jobgarantie für ältere Arbeitnehmer.

Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer

Der Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer werde oftmals viel schärfer eingeschätzt, als er tatsächlich sei, so Kern im „Tirol heute“-Gespräch. Es gebe nur wenige Fälle, in denen man sich von Personen, die älter als 50 Jahre seien, nicht trennen könne, so Kern.

